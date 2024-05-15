نمو أرباح " مهارة للموارد البشرية" 55% إلى 50 مليون ريال في الربع الأول

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ارتفع صافي ربح شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" بنسبة 55.03% إلى 50.03مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 32.27 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 12.22% إلى 518.52 مليون ريال مقابل 462.03 مليون ريال في الربع الأول من 2023، مدعومة بتحسن إيرادات القطاعات الرئيسية للشركة متمثلة في قطاع الأعمال وقطاع خدمات الساعة بنسب 18%، و60% على التوالي وذلك نتيجة لزيادة متوسط أعداد القوى العاملة بنسبة 15% 39% لكلا القطاعين على التوالي لمواكبة ارتفاع الطلب على الخدمات المقدمة في تلك القطاعات ونتيجة للعقود الاستراتيجية الموقعة مع العملاء في قطاع الأعمال.

كما ارتفعت إيرادات الشركات التابعة (القطاعات الأخرى) لهذه الفترة نتيجة تحسن الأنشطة التشغيلية حسب ما هو مخطط لها.

وأوضحت أن أسباب نمو صافي الربح تعود إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 12% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق لتحسن مجمل الربح في القطاعات الرئيسية للشركة (الأعمال، الساعة) بالإضافة إلى تحسن أداء بعض القطاعات الأخرى للشركة مثل قطاع المرافق واللوجستية وذلك بالرغم من استمرار التأثر في قطاع الأفراد (خدمات المقيمة) نتيجة للتحديات التي واجهها هذا القطاع خلال هذا العام والمتمثلة بتطبيق سقف الأسعار للخدمات وفقا للأنظمة والتشريعات الصادرة والذي أثر على متوسط الأسعار بالإضافة إلى توقف الاستقدام من دولة إندونيسيا بشكل مؤقت بسبب تغييرات تشريعية تم معالجتها مؤخرا.

وبلغت حصة ملكية الشركة في النتائج المالية عن الربع الأول من عام 2024 لأعمال الشركات (شركة درع الرعاية القابضة، شركة النظم الصحية) كأرباح استثمارات في شركات زميلة بمبلغ 26.1 مليون ريال بزيادة نسبة قدرها 140% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة تحسن أداء الاعمال التشغيلية لتلك الشركات.

وارتفعت الإيرادات الأخرى المتمثلة بشكل رئيسي من إيجارات الأصول الاستثمارية مبلغ 2.6 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بقيمة 2.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة وجود بعض البنود غير المتكررة.

وارتفعت المصاريف التسويقية بقيمة 1.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة الحملات التسويقية خلال بداية الموسم.

وأشارت إلى ارتفاع مصروف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 1.3 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.

كما ارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 1.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2024 وذلك لارتفاع سعر المرابحات خلال الربع الأول من 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.