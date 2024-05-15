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الشركة السعودية لأنابيب الصلب
الشركة السعودية لأنابيب الصلب
سوق السعودية

"أنابيب السعودية" توقع عقد توريد بـ 138.6 مليون ريال مع "أرامكو"

لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية" عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر 138.6 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن العقد تم توقيعه بتاريخ اليوم 15مايو 2024، ومدته 12 شهرا، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربعين الأول والثاني من العام 2025م.

وكان صافي ربح الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية" قد حقق قفزة بنحو 11.6 مرة إلى 76 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقابل 6 ملايين في الربع المماثل من عام 2023.

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