"إعمار العقارية" تسجل أعلى مبيعات فصلية في تاريخها بـ 13.5 مليار درهم

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تراجعت الأرباح العائدة على المساهمين لشركة إعمار العقارية 9% لتصل إلى 2.92 مليار درهم في الربع الأول من 2024، وهي أقل بقليل من توقعات المحللين التي كانت عند 2.97 مليار درهم.

وارتفعت الإيرادات الفصلية 7% لتصل إلى 6.7 مليار درهم دون التوقعات والتي كانت عند 7.14 مليار درهم.

وأشارت الشركة إلى أنها استطاعت بالربع الأول، تحقيق أعلى مبيعات عقارية ربع سنوية في تاريخها وبقيمة 13.5 مليار درهم، وذلك بعد نمو هذه المبيعات 47% على أساس سنوي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي بدائرة الأبحاث بشركة أرقام كابيتال، محمد حيدر، إن أرباح "إعمار العقارية" التشغيلية ارتفعت 15% على أساس سنوي مع استثناء الأرباح الاستثنائية.

وأضاف حيدر، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الضريبة على الشركات لم تكن موجودة في نتائج الفترة المقارنة، متوقعاً أن تشهد سنة 2024 طلباً قوياً على العقارات.