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شعار شركة الزامل للصناعة
شعار شركة الزامل للصناعة
سوق السعودية

"الزامل للصناعة" تتحول للربحية بـ5.42 مليون ريال في الربع الأول من 2024

نتيجة نمو المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" للربحية بـ5.42 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، مقابل صافي خسائر بقيمة 13.81 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن إيرادات الربع الأول من 2024، ارتفعت بنسبة 25.52% إلى 1.3 مليار ريال مقابل 1.03 مليار ريال في الربع المناظر من العام الماضي، بسبب نمو المبيعات في جميع القطاعات. حيث ارتفعت مبيعات قطاع الحديد بنسبة 24.7% وفي قطاع التكييف بنسبة 19.1%، وفي قطاع المواد العازلة بنسبة 18.8%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى نمو المبيعات في جميع القطاعات بنسبة 35.91%، و ارتفاع الأرباح التشغيلية في قطاعي الحديد والعوازل.

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كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 43.2 مليون ريال ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الدخل من بيع مخلفات حادث حريق أحد المصانع الذي حدث خلال الربع الأول من عام 2023.

و ارتفعت الحصة في نتائج الشركات الزميلة والشراكات الاستراتيجية بمبلغ 2.3 مليون ريال، بجانب انخفاض الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 1.8 مليون ريال.

وأشارت إلى أن العوامل الإيجابية الداعمة لنمو الأرباح قابلها جزئيًا ارتفاع في مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة بمبلغ 38.4 مليون ريال وانخفاض الدخل من العمليات المتوقفة بمبلغ 21.8 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

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