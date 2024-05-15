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اليمامة للصناعات الحديدية
اليمامة للصناعات الحديدية
سوق السعودية

"اليمامة للحديد" تتحول للربحية بـ 30.5 مليون ريال في 3 أشهر

الإيرادات بلغت 496.9 مليون ريال خلال الفترة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، تحقيق أرباح صافية قدرها 30.54 مليون ريال في الشهور الثلاثة الأولى من 2024 (الربع الثاني من السنة المالية للشركة والمنتهي في 31 مارس 2024.) بعد تكبد خسارة قدرها 17.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الأرباح الصافية جاءت نتيجة انخفاض تكلفة البضاعة المباعة بنسبة 22.75% و20.39% في قطاعي الإنشاءات والكهرباء على التوالي، بينما يتجاوز نسبة الانخفاض في سعر بيع المنتجات في هذين القطاعين.

وأضافت أن كمية وقيمة المبيعات ارتفعت في قطاع الطاقة المتجددة، كما زاد سعر بيع المنتجات 8% في هذا القطاع، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وقالت الشركة إن الإيرادات بلغت 496.9 مليون ريال في ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس/آذار 2023 بزيادة 28.4% عنها في الفترة نفسها من 2023.

وفي الشهور الستة الأولى من سنتها المالية، حققت الشركة أرباحا صافية قدرها 60 مليون ريال بالمقارنة مع خسارة صافية قدرها 59.8 مليون ريال في الستة شهور الأولى من سنتها المالية السابقة.

وارتفعت إيرادات الشركة 32.8% إلى 1.13 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من السنة المالية.

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