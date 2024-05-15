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شعار مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة برغرايززر
شعار شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة برغرايززر
سوق السعودية

"برغرايززر" تتحول للربحية بـ5.26 مليون ريال في الربع الأول

مع ارتفاع متوسط مبيعات الفرع الواحد ونمو هامش الربح

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة"برغرايززر" للربحية بـ 5.26 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 1.43 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 23.5% على أساس سنوي إلى 75.81 مليون ريال مقابل 61.4 مليون ريال في الربع الأول من 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط مبيعات الفرع الواحد وارتفاع عدد العملاء، بالرغم من انخفاض المبيعات في الربع الأول من عام 2024 بسبب تأثير موسم شهر رمضان مقابل عدم وجود شهر رمضان في الربع الأول من عام 2023.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 80%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط مبيعات الفرع الواحد وارتفع هامش الربح الإجمالي من 23.4% في نفس الفترة من العام السابق إلى 34.1% في الربع الأول من العام الجاري وعلاوة على ذلك، انخفضت تكاليف المواد الغذائية، وزادت نفقات الإيجار والمرافق والصيانة.

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وارتفعت مصاريف البيع بمبلغ 3.1 مليون ريال، أو 33.9% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة رسوم التوصيل الناتجة عن زيادة المساهمة في قنوات البيع الإلكتروني، بما في ذلك تطبيقات التوصيل.

أما المصاريف الإدارية فزادت بمقدار 1.4 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الرواتب والمصاريف الأخرى تماشيا مع الارتفاع في النشاط التجاري.

وانخفضت تكاليف التمويل بمبلغ 62 ألف ريال، والخسارة الناتجة عن شطب الممتلكات والمعدات بمبلغ 257 ألف ريال، والإيرادات الأخرى بمبلغ 133 ألف ريال.

وبلغ عدد الفروع بنهاية الربع الأول من عام 2024م (103) فروع، مقارنة بـ (105) فروع بنهاية الربع الأول من عام 2023م حيث تم افتتاح 4 فروع وإغلاق 6 فروع خلال الفترة السابقة من الربع الأول 2023م إلى الربع الأول 2024م.

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