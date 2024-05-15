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سوق السعودية

"بلدي للدواجن" توقع عقدا بـ81 مليون ريال مع "بادر لأنظمة الأغذية" الدنماركية

لتوريد معدات تجهيز مصنع لحوم الدواجن بطاقة إنتاجية 25 ألف طائر في الساعة

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة بلدي للدواجن بتاريخ 13 مايو الجاري عقدا بقيمة 81 مليون ريال مع شركة بادر لأنظمة الأغذية الدنماركية،لتوريد معدات تجهيز مصنع لحوم الدواجن.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المصنع يتكون من عدد 2 خط بطاقة إنتاجية 25 ألف طائر في الساعةومدة عقد التوريد 24 شهرا، ويهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة بلدي للدواجن والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

واستبعدت إمكانية تحديد الأثر المالي في هذه المرحلة، موضحة أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

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