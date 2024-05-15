"زين السعودية" تُعلن عن استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال

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أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية"، عن ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال، ضمن خطة متكاملة لتوسعة بنيتها التحتية وشبكتها من الجيل الخامس (5G)، ومنظومة خدماتها الرقمية، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتحقيق الشمولية الرقمية على مستوى المملكة وتمكين بنية تحتية رقمية متطورة توفر أفضل تجربة عميل.

وتستهدف الشركة من هذه الاستثمارات النوعية تحقيق أثر مباشر على مستوى تغطيتها من شبكة الجيل الخامس (5G) التي ستمتد من تغطية 66 مدينة حاليًا لتصل إلى 122 مدينة ومحافظة حول المملكة، تشمل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتصبح "زين السعودية" أول مشغل اتصالات يغطي المشاعر المقدسة بتقنية الجيل الخامس (5G) بشكلٍ كامل عبر جميع أبراجها، نقلا عن "واس".

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ونتيجةٍ لذلك، سوف يتم تغطية أكثر من 66% من المناطق المأهولة بالسكان بخدمات وحلول الجيل الخامس (5G)، وستقود هذه الاستثمارات ريادة "زين السعودية" للجيل المقبل من التقنيات، حيث سيتم توظيف 45% من خطة التوسع الجديدة لدعم تقنيات الجيل الخامس المتقدمة؛ بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة وتوفير سرعات أعلى بأوقات استجابة قياسية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: نعلن اليوم عن هذا الاستثمار الضخم لتوسعة شبكتنا لتسخير أفضل الإمكانات التقنية لخدمة مجتمعنا، بعد إطلاقنا أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا والثالثة على مستوى العام، تماشيًا مع إستراتيجية الشركة المرتكزة إلى توظيف أحدث التقنيات لتمكين تحوّل رقمي حقيقي ومستدام".