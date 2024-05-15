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سوق السعودية

"طبية": ترسية أمري شراء على شركة تابعة بـ23.8 مليون ريال مع "نوبكو"

لتوريد أجهزة طبية عامة

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" عن ترسية 2 أوامر شراء باسم شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" وجميعها تابعة لعقد واحد سيتم توقيعه لاحقا بقيمة 23.8 مليون ريال مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) والخاص بالمنافسة رقم NPT0028/22.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"موضوعه توريد أجهزة طبية عامةوفقا لما نصت عليه شروط العقد مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)، وسيتم الإعلان عن تاريخ توقيع العقد لاحقا.

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