"طلعت مصطفى" المصرية تجمع 11.5 مليار جنيه حجوزات مدينة "بنان" السعودية خلال 3 أيام

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كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، عن تحقيق حوالي 11.5 مليار جنيه قيمة حجوزات المدينة المستدامة الجديدة "بنان" الواقعة شرق الرياض المملكة العربية السعودية، والتي تم تحقيقها عند الإطلاق الأولي للبيع خلال 3 أيام، من خلال دعوة عملاء مختارين فقط للمشاركة في الإطلاق الأولي مع تحديد موعد الإطلاق الرسمي لجميع العملاء في 15 مايو الجاري.

وقالت "طلعت مصطفى" في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن المجموعة حققت مبيعات عقارية تعاقدية وحجوزات من خلال قطاع المبيعات بالمجموعة بلغت 86 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى يوم 14 مايو 2024، مقارنة بنحو 34 مليار جنيه خلال فترة المقارنة قبل عام، وبنسبة نمو 153% على أساس سنوي.

طلعت مصطفى: 40 مليار ريال مبيعات مستهدفة من مشروع "بنان" في السعودية

كانت مجموعة طلعت مصطفى المطور العقاري الأبرز في جمهورية مصر العربية، وقعت اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان NHC السعودية ، على هامش معرض سيتي سكيب العالمي برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك لتطوير مشروع مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ذات جودة حياة مستدامة شرق العاصمة الرياض.

وذكرت المجموعة في بيان، أن مشروع المدينة الجديدة يوفر نحو 27.750 وحدة سكنية بين فلل ووحدات سكنية للعائلة بمساحات تتراوح من 220 إلى 400 متر مربع، وشقق سكنية بمساحات مختلفة، وذلك على مساحة المشروع التي تبلغ 10 ملايين متر مربع خصص منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.

وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات، حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي ومناطق خدمات عامة. وتقدر التكلفة الاستثمارية الاجمالية لمشروع المدينة بنحو 40 مليار ريال سعودي.