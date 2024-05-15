"عطاء" السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "باكسوود" العالمية للاستثمار في قطاع التعليم

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أعلنت شركة عطاء التعليمية "عطاء"، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة باكسوود التعليمية العالمية، تنص على الاستثمار في المجال التعليمي في المملكة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن هذا الاستثمار سيكون من خلال تأسيس شركة لإدارة وتشغيل مدارس تعليمية وتقديم البكالوريا العالمية لمراحل (الروضة، الابتدائي، المتوسط، والثانوي) بنين وبنات.

وأضافت أن ذلك حسب الترخيص الصادر من وزارة الاستثمار رقم (102164511286223).

وأوضحت أن المدارس التي تنشئها الشركة ستستخدم المناهج التعليمية العالمية المطورة ويُراعى فيها الاهتمام باللغة العربية والمبادئ والقيم والآداب التي تتناسب مع ثقافة وقيم المملكة العربية السعودية.

وذكرت أن ذلك يأتي تماشيًا مع رؤية 2030 ومن خلال برنامج (استقطاب المدارس العالمية) ضمن مبادرة (جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، ومواكبة الرؤية التطويرية لمدينة الرياض لتكون واحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم.