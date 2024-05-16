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أجيليتي
شركة أجيليتي الكويتية
بورصة الكويت

ارتفاع أرباح "أجيليتي" الكويتية 28% إلى 26.25 مليون دينار بالربع الأول

ارتفاع صافي الإيرادات إلى 222.4 مليون دينار

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة أجيليتي الكويتية 28% على أساس سنوي إلى 26.25 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري مقابل 20.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت القوائم المالية للشركة المدرجة في بورصتي الكويت ودبي أن صافي الإيرادات زاد إلى 222.4 مليون دينار في الربع الأول من 2024 مقابل 187 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2023.

وبلغت الإيرادات من العقود مع العملاء 336.3 مليون دينار في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 320.5 مليون دينار في نفس الفترة قبل عام، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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