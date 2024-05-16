ارتفاع أرباح "أجيليتي" الكويتية 28% إلى 26.25 مليون دينار بالربع الأول
ارتفاع صافي الإيرادات إلى 222.4 مليون دينار
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ارتفعت أرباح شركة أجيليتي الكويتية 28% على أساس سنوي إلى 26.25 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري مقابل 20.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت القوائم المالية للشركة المدرجة في بورصتي الكويت ودبي أن صافي الإيرادات زاد إلى 222.4 مليون دينار في الربع الأول من 2024 مقابل 187 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2023.
وبلغت الإيرادات من العقود مع العملاء 336.3 مليون دينار في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 320.5 مليون دينار في نفس الفترة قبل عام، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
-
"بيركشاير" تكشف عن رهانها السري الجديد.. جمعت أسهماً بقيمة 6.7 مليار دولارنادراً ما تطلب الشركة التابعة لـ "وارن بافيت" استثناء المعاملة السرية لمشترياتها ... قصص اقتصادية
-
"أكوا باور" تتلقى إشعاراً باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع شعاع للطاقة 3المرحلة الثالثة شملت إضافة 300 ميغاواط للقدرات الإنتاجية للمشروع شركات
-
تراجع أرباح "سينومي سنترز" الفصلية 52% إلى 185.6 مليون ريالارتفعت الإيرادات بنسبة 1.6% إلى 585.8 مليون ريال في الربع الأول شركات