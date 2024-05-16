ارتفاع أرباح "أسمنت الجنوب" الفصلية 26.5% إلى 62 مليون ريال

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ارتفع صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية "أسمنت الجنوب" 26.53% إلى 62 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 49 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إيرادات الربع الأول من 2024، تراجعت بنسبة 16.33% على أساس سنوي إلى 251 مليون ريال مقابل 300 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، بسبب انخفاض كمية المبيعات.

وأوضحت أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع متوسط سعر البيع، وانخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع.