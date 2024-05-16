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أسمنت الجوف
شركة أسمنت الجوف
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "أسمنت الجوف" 21.2% إلى 12.45 مليون ريال في الربع الأول

ارتفاع كمية المبيعات ومتوسط أسعار البيع

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة أسمنت الجوف بنسبة 21.22% إلى 12.45 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 10.27 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الأول نمت بنسبة 16.75% إلى 82.04 مليون ريال مقابل 70.27 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بسبب زيادة كمية المبيعات ومتوسط سعر البيع.

وعزت الارتفاع في صافي الربح في الربع الأول من 2024 على أساس سنوي إلى ارتفاع كمية المبيعات ومتوسط أسعار البيع على الرغم من ارتفاع متوسط تكلفة البيع نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

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