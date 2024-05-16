ارتفاع أرباح "أسمنت الشمالية" الفصلية 137.3% إلى 51.62 مليون ريال

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قفز صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشمالية "أسمنت الشمالية" بنسبة 137.28% إلى51.62 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 21.75 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الأول تراجعت بنسبة 23.16% إلى 139.13 مليون ريال مقابل 181.08 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي،بسبب انخفاض كمية المبيعات.

وعزت الارتفاع في صافي الربح في الربع الأول من 2024 على اساس سنوي إلى الإيرادات المحققة من بيع حصة من استثمارات الشركة بالعراق.