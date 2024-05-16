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الخريف لتقنية المياه والطاقة
شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "الخريف" الفصلية 31.5% إلى 43 مليون ريال

بسبب نمو الإيرادات والأرباح التشغيلية

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة" الخريف" بنسبة31.57% إلى 43.06 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 32.72 مليون ريال في الربع الأو من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري سجلت نموا بنسبة 42.45% إلى 458.15 مليون ريال مقابل 321.61 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع المياه بنسبة 83.5% متأثرة بشكل رئيسي بالدخول بمشاريع جديدة.

وذكرت أن السبب في ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي هو نمو الإيرادات بنسبة 42.5%، وارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 60.8 مليون ريال بنسبة 29.9% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 46.8 مليون ريال ويعود ذلك إلى دخول الشركة بمشاريع جديدة.

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وقد ارتفعت الأرباح على الرغم من ارتفاع التكاليف في أسعار الديزل وأخذ مخصصات إضافية بمبلغ اجمالي 3.7 مليون ريال في هذا الربع متعلقة بالغرامات والخسائر الائتمانية.

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