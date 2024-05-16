ارتفاع أرباح "الواحة كابيتال" الفصلية 124% إلى 166 مليون درهم

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قفزت الأرباح الفصلية لشركة "الواحة كابيتال" الإماراتية بنسبة 124% إلى 166 مليون درهم.
وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو صافي الإيرادات التشغيلية 73% إلى أكثر من 400 مليون درهم.
من جهة أخرى ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أمانات القابضة بشكل طفيف لتسجل نحو 41 مليون درهم.
جاء ذلك على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 20% إلى 223 مليون درهم.
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