ارتفاع أرباح"تنسينت" الصينية بأكثر من 50% إلى نحو 7 مليارات دولار في الربع الأول

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ارتفع سهم شركة "تنسينت -Tencent" الصينية المتخصصة في مجال الإنترنت والألعاب إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح في الربع الأول 2024 فاقت توقعات المحللين.

وارتفعت أرباح "Tencent"بأكثر من 50% خلال هذه الفترة إلى نحو 50 مليار يوان ما يعادل نحو 7 مليارات دولار.

وشهدت الشركة الصينية في الربع الأول تحسنا في أعمالها الأساسية في مجال الألعاب بالإضافة إلى تحسن الربحية في قسم الإعلانات.