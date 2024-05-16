ارتفاع أرباح "جبل عمر" 59.43% إلى 19.02 مليون ريال في الربع الأول

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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة جبل عمر للتطوير بنسبة 59.43% إلى 19.02 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقابل 11.93 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيراداتها ارتفعت 86.96% إلى 592.85 مليون ريال مقابل 317.09 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2023.

أوضحت أن ثمة عوامل وراء ارتفاع الإيرادات في الربع الأول منها ارتفاع إيرادات الفنادق بنسبة 56%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تحسن معدلات إشغال الفنادق وارتفاع متوسط أسعار الغرف خلال الفترة، وذلك بسبب تزامن 21 يومًا من شهر رمضان (مقارنة بـتسعة أيام في الربع المماثل من العام السابق)، ويعود الارتفاع أيضا إلى افتتاح وتشغيل فندقين جديدين وهما فندق العنوان وفندق جميرا.

كما ارتفعت إيرادات المراكز التجارية بنسبة 35%، أي ما يعادل 9 ملايين ريال، بجانب الاعتراف بإيرادات قدرها 105 ملايين ريال تخص وحدات تم بيعها في فترات سابقة.

وعزت النمو في صافي الربح بشكل رئيسي إلى الزيادة بنسبة 87% في إيرادات الشركة.

ولفت مراجع الحسابات في تقريره الانتباه إلى أنه كما في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024م، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 611 مليون ريال وأن التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة تظهر صافي تدفقات نقدية إيجابية للأشهر الاثني عشر القادمة، من تاريخ التقرير، تعتمد بشكل كبير على تمويل الديون وقدرة المجموعة على بيع قطع أراضٍ معينة بما في ذلك تلك المصنفة ضمن الموجودات المحتفظ بها للبيع في قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في 31 مارس 2024م.

وتابع "كما هو مذكور في الإيضاح رقم 2-4، تشير هذه الأحداث والظروف، إلى جانب أمور أخرى مبينة في هذا الإيضاح، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر".