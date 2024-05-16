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مدينة المعرفة الاقتصادية
مدينة المعرفة الاقتصادية
سوق السعودية

ارتفاع خسائر "مدينة المعرفة" 49.5% إلى 13.58 مليون ريال في الربع الأول

بسبب انخفاض في المبيعات المحققة وزيادة المصاريف التشغيلية

دبي - العربية.نت
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تفاقمت خسائر شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بنسبة 49.5% إلى 13.58مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي خسائر بـ 9.08 مليون ريال في الربع المناظر من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيراداتها تراجعت بنسبة 58.35% إلى 7.5 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقابل 18.05 مليون ريال في الربع الأول من 2023، نتيجة الانتهاء من بيع كامل الوحدات المتاحة للبيع التابعة لأحد مشاريع الشركة.

وعزت الارتفاع في الخسائر الفصلية إلى الانخفاض في المبيعات المحققة خلال الربع الأول من 2024 مقارنة مع المبيعات المحققة خلال الربع المماثل من العام الماضي، بالإضافة إلى الزيادة في المصاريف التشغيلية خلال الربع الحالي.

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