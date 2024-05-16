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متاجر السيف السيف غاليري
شعار شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري"
سوق السعودية

تراجع أرباح "السيف غاليري" الفصلية 38.23% إلى 31.22 مليون ريال

بسبب ارتفاع المصروفات وانخفاض الإيرادات الأخرى

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي ربح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" بنسبة 38.23% إلى 31.22 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقابل 50.54 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري نمت على أساس سنوي بنسبة17.7% إلى 270.01 مليون ريال، مقابل 229.4 مليون ريال في الربع الأول 2023.

وعزت نمو الإيرادات إلى ارتفاع مبيعات الأصناف الموسمية الخاصة بتجهيزات شهر رمضان و زيادة عدد فروع الشركة داخل المملكة وفي دول مجلس التعاون،و ارتفاع المبيعات من خلال منصات التجارة الإلكترونية،و ارتفاع مبيعات المشاريع.

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وقالت إنه بالرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 18% إلا أنه يوجد انخفاض نسبي في هامش الربحية بنسبة 3.9% يعود بالمقام الأول إلى العروض الترويجية الموسمية وذلك لزيادة الحصة السوقية ورفع متوسط قيمة الفواتير.

وعزت تراجع صافي الربح إلى ارتفاع مصروفات البيع والتسويق،و انخفاض الإيرادات الأخرى و ارتفاع مصروفات الفوائد التمويلية وذلك لزيادة قيمة التسهيلات البنكية،و ارتفاع مصروف استهلاك حق الاستخدام وفائدة الإيجار التمويلي نظرا لزيادة الفروع.

وأشارت إلى ارتفاع نسبي في تكلفة البضاعة المباعة جراء ارتفاع أسعار الشحن العالمية خلال الربع الأول كما أن الشركة لم تقم بتحويل هذه الزيادة بالتكاليف إلى العملاء وذلك لغرض الحفاظ على الأسعار وزيادة حصتها في السوق.

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