تراجع أرباح "سبيماكو الدوائية" الفصلية 29.75% إلى 39.9 مليون ريال

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انخفض صافي خسائر الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو" بنسبة 29.75% إلى 39.9 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقابل 56.8 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 10.6% إلى 475.4 مليون ريال مقابل 531.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، نتيجة الضعف في إيرادات المييعات الدوائية في حين جاءت إيرادات الخدمات مستقرة نسبيا.

وذكرت أن تراجع صافي الربح يعود إلى انخفاض الإيرادات، وتراجع إجمالي الربح بنسبة 2%، أو ما يعادل 5.1 مليون ريال ليصل إلى 252.2 مليون ريال سعودي في الربع الأول من 2024.

وانخفضت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 8.7% بما يعادل 14.1 مليون ريال إلى 147.6 مليون ريال مقارنة بـ 161.8 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2023.

وزادت مصاريف البحث والتطوير بنسبة 36.8%، أي ما يعادل 4.7 مليون ريال إلى 17.3 مليون ريال نتيجة زيادة نفقات المختبر وتكلفة الرواتب.

وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 17.7% أو ما يعادل 12.4 مليون ريال إلى 57.6 مليون ريال مقارنة بـ 70 مليون ريال سعودي سجل في الربع الأول من السنة المالية 2023.

وارتفع صافي تكلفة التمويل بنسبة 46.9% إلى 16.8 مليون ريال مقارنة بـ 11.4 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2023. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الفائدة السائدة وارتفاع طفيف في أرصدة الديون.