اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سبيماكو الدوائية مناسبة
شعار الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو "
سوق السعودية

تراجع أرباح "سبيماكو الدوائية" الفصلية 29.75% إلى 39.9 مليون ريال

مع انخفاض الإيرادات وإجمالي الربح وارتفاع تكلفة التمويل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

انخفض صافي خسائر الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو" بنسبة 29.75% إلى 39.9 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقابل 56.8 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 10.6% إلى 475.4 مليون ريال مقابل 531.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، نتيجة الضعف في إيرادات المييعات الدوائية في حين جاءت إيرادات الخدمات مستقرة نسبيا.

وذكرت أن تراجع صافي الربح يعود إلى انخفاض الإيرادات، وتراجع إجمالي الربح بنسبة 2%، أو ما يعادل 5.1 مليون ريال ليصل إلى 252.2 مليون ريال سعودي في الربع الأول من 2024.

"بن داود" توزع 10% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من عام 2023 شركات سوق السعودية "بن داود" توزع 10% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من عام 2023

وانخفضت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 8.7% بما يعادل 14.1 مليون ريال إلى 147.6 مليون ريال مقارنة بـ 161.8 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2023.

وزادت مصاريف البحث والتطوير بنسبة 36.8%، أي ما يعادل 4.7 مليون ريال إلى 17.3 مليون ريال نتيجة زيادة نفقات المختبر وتكلفة الرواتب.

وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 17.7% أو ما يعادل 12.4 مليون ريال إلى 57.6 مليون ريال مقارنة بـ 70 مليون ريال سعودي سجل في الربع الأول من السنة المالية 2023.

وارتفع صافي تكلفة التمويل بنسبة 46.9% إلى 16.8 مليون ريال مقارنة بـ 11.4 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2023. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الفائدة السائدة وارتفاع طفيف في أرصدة الديون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان البحرين.. التأكيد على ضرورة وضع سقف زمني لقيام دولة فلسطين إعلان البحرين.. التأكيد على ضرورة وضع سقف زمني لقيام دولة فلسطين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط