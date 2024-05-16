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سوق السعودية

تراجع أرباح "سينومي سنترز" الفصلية 52% إلى 185.6 مليون ريال

ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.6% إلى 585.8 مليون ريال في الربع الأول

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية المرحلية لشركة المراكز العربية "سينومي سنترز" تراجع صافي أرباحها بنسبة 52.2% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 185.6 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 388 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وانخفض صافي أرباح "سينومي سنترز" بنسبة 61.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 482.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن صافي الربح في الربع الأول من عام 2024، على أساس سنوي، تأثر بشطب تكلفة التمويل الغير مطفأة المرتبطة بتمويل إسلامي سابق والصكوك المستحقة عام 2024 بمبلغ 50.6 مليون ريال.

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وأيضاً تأثر صافي الربح في الربع الأول من عام 2023 بالربح المسجل من بيع أرض والذي بلغ 238.7 مليون ريال.

وأضافت أنه بعد تعديل هذه البنود، ارتفع صافي الربح إلى 236.2 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بـ 132.7 مليون ريال (زيادة بنسبة 78.1% على أساس سنوي).

ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.6% إلى 585.8 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 576.8 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في مبيعات وسائل الإعلام بنسبة 21.9% والإيرادات الأخرى بنسبة 48%.

تعززت إيرادات الشركة كذلك بالمحافظة على معدلات إشغال ثابتة على أساس المثل بالمثل عند 92.5% في الربع الأول من عام 2024.

أيضاً، ارتفعت إيرادات الشركة مع افتتاح مجمع "يو ووك جدة" بتاريخ 15 فبراير 2024، بالاضافة الى النمو في محفظة الشركة والمدعومة بالزيادة في عدد الزيارات في الربع الأول من عام 2024، وهو أعلى مستوى حققته الشركة على الإطلاق.

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