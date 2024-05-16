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ذيب لتأجير السيارات
ذيب لتأجير السيارات
سوق السعودية

تراجع صافي ربح "ذيب للتأجير" 4.3% إلى 40.47 مليون ريال في الربع الأول

بسبب ارتفاع تكلفة السيارات المبيعة وزيادة تكاليف التمويل

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي ربح شركة ذيب لتأجير السيارات بنسبة 4.3%إلى 40.47 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 42.29 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيراداتها نمت بنسبة 16.59% إلى 306.57 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 262.94 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2023، نتيجة ارتفاع إيرادات التأجير طويل الأجل بنسبة 30% بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات قطاع بيع السيارات المستعملة بنسبة 42%، حيث إن هذا الارتفاع في إيرادات قطاع التأجير طويل الأجل وقطاع بيع السيارات المستعملة قام باحتواء انخفاض الإيرادات لقطاع التأجير قصير الأجل بنسبة 4%.

وعزت الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من 2024 إلى ارتفاع تكلفة السيارات المباعة نظرا لتعديل قيمتها المتوقعة للبيع بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل من البنوك.

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وأعلنت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 4.7% للمساهميين عن الربع الأول من العام الجاري.

وقالت إن إجمالي المبلغ الموزع 20.21 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 43 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.47ريال، وتاريخ التوزيع 4 يونيو المقبل.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 21 مايو 2024م، والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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