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غوغل

تركيا تفرض غرامة على "غوغل" لعدم التزامها باللوائح

لعدم معالجة مخاوف بشأن خدمات البحث المحلية

إسطنبول – رويترز
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قالت هيئة حماية المنافسة التركية، اليوم الخميس، إنها قررت فرض غرامة على شركة غوغل بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بجزء من خدمات البحث المحلية الخاصة بها.

وذكرت الهيئة أنها ستفرض غرامة يومية على الشركة حتى تلتزم بقرارات مجلس إدارة الهيئة السارية منذ 15 أبريل/نيسان.

وصرح مجلس الإدارة بأنه تم فرض الغرامة، لأن الإجراءات التي طبقتها غوغل في السابق لمعالجة مخاوف الهيئة بشأن خدمات البحث المحلية لم تشمل الاستفسارات المتعلقة بالفنادق.

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