مجلس إدارة "سينومي سنترز" يوصي بتوزيع 3.75% أرباحا نقدية عن الربع الأول
بإجمالي 178.13مليون ريال
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أوصى مجلس إدارة شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" بتاريخ 15 مايو الجاري بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3.75%على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التوصية سيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت، وإجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 178.13مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 475 مليون سهم فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.375 ريال.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا، كما ستعلن عن تاريخ التوزيع، بعد موافقة الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة.
-
مجلس إدارة "غاز" يوصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن عام 2023بواقع 0.5 ريال للسهم شركات
-
"بن داود" توزع 10% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من عام 2023بواقع 0.1 ريال للسهم واعتبارا من 9 يونيو المقبل شركات
-
ارتفاع أرباح "أسمنت الجنوب" الفصلية 26.5% إلى 62 مليون ريالبدعم من ارتفاع متوسط سعر البيع وانخفاض تكلفة المبيعات ومصاريف البيع شركات