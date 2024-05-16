اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سينومي سنترز
شعار شركة سينومي سنترز
سوق السعودية

مجلس إدارة "سينومي سنترز" يوصي بتوزيع 3.75% أرباحا نقدية عن الربع الأول

بإجمالي 178.13مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أوصى مجلس إدارة شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" بتاريخ 15 مايو الجاري بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3.75%على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التوصية سيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت، وإجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 178.13مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 475 مليون سهم فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.375 ريال.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا، كما ستعلن عن تاريخ التوزيع، بعد موافقة الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
رحيل الشركات الاجنبية من السوق الروسية يفتح الباب أمام مصنعي السيارات الصينية للتدفق رحيل الشركات الاجنبية من السوق الروسية يفتح الباب أمام مصنعي السيارات الصينية للتدفق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط