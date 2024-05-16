مجلس إدارة "MBC" يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2023

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أوصى مجلس إدارة مجموعة "إم بي سي- MBC" بتاريخ 15 مايو الجاري بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب التوصية بعدم التوزيع هو استهداف التوسع الشركة في أعمالها القائمة والمستقبلية ودعم السيولة وتقوية مركزها المالي، موضحة أن التوصية سيتم تقديمها للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة القادم الذي سوف يحدد لاحقاً.

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة مجموعة إم بي سي، الصادرة اليوم تسجيل صافي ربح نحو 121.28 مليون ريال في الربع الأول من 2024.