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مجموعة "لويدز"
شركات

نشطاء يعطلون اجتماع المساهمين بمجموعة "لويدز" لارتبطها بتسليح إسرائيل

رئيس المؤسسة طالب بإبعاد محتجين

لندن - رويترز
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عطل نشطاء الاجتماع السنوي للمساهمين بمجموعة "لويدز" المصرفية في غلاسجو، اليوم الخميس، لاتهامهم المجموعة بتقديم خدمات مالية لشركات تسليح مرتبطة بإسرائيل.

وطلب رئيس مجموعة "لويدز" روبن بودينبيرغ إبعاد اثنين على الأقل من النشطاء في بداية الاجتماع، وناشد النشطاء المحتجين تأخير طرح أسئلتهم حتى وقت لاحق من الاجتماع.

وصاح أحد النشطاء قائلا "أنتم تتربحون من الشركات التي تسبب الضرر... ركزوا على الإنسانية، ضعوا الإنسان، ضعوا الكوكب قبل الربح".

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ولم يرد المتحدثون باسم "لويدز" بعد على طلب للتعليق على اتهامات النشطاء.

واستهدف نشطاء في الأسابيع القليلة الماضية "بنوكا" بريطانية، ومنها الاجتماع السنوي للمساهمين في بنك "باركليز"، للاحتجاج على ما وصفوه بالتورط غير المباشر للبنوك في الصراع في غزة وغيرها.

وقال بنك "باركليز" إنه لم يستثمر أمواله الخاصة في الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في حربها في غزة وإنه يتداول فقط أسهم هذه الشركات نيابة عن عملاء.

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