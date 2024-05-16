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سوق السعودية

نمو صافي ربح "أسمنت القصيم" 35% إلى 74.22 مليون ريال في الربع الأول

بسبب الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة أسمنت القصيم بنسبة 35% إلى 74.22 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقابل 54.93 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 12.8% إلى 196.41مليون ريال مقابل 174.07 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وعزت سبب الارتفاع في صافي الربح والإيرادات أيضا خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات، على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

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