"أدنوك" الإماراتية تعتزم إنشاء مكتب للتجارة في أميركا في إطار توسع عالمي

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قالت عدة مصادر مطلعة لرويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تخطط لإنشاء مكتب تجاري في الولايات المتحدة في إطار الجهود الرامية للتوسع العالمي للشركة المنتجة للنفط والغاز المدعومة من الدولة.

وأضافت المصادر أن الشركة أجرت في الآونة الأخيرة محادثات لتوظيف متعاملين كبار في مجال الطاقة للإشراف على جهود التوسع في الولايات المتحدة.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها من أجل مناقشة التفاصيل السرية، وحذرت من أنه لا يزال من الممكن أن تغير أدنوك خططها للتركيز على أماكن أخرى.

وأحجمت "أدنوك" عن التعليق.