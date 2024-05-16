"أكوا باور" تتلقى إشعاراً باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع شعاع للطاقة 3
المرحلة الثالثة شملت إضافة 300 ميغاواط للقدرات الإنتاجية للمشروع
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تلقت شركة أكوا باور بتاريخ 15 مايو 2024 م إفادة شركة المشروع باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع شعاع للطاقة 3 والواقع في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن المرحلة الثالثة شملت إضافة 300 ميغاواط لإجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع، وباكتمال التشغيل التجاري لهذه المرحلة وصل المشروع لكامل الطاقة الإنتاجية والبالغة 900 ميغاواط.
وتمتلك أكوا باور حصة قدرها 24% في مشروع شعاع للطاقة 3، ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغل المرحلة الثالثة خلال الربع الثالث من عام 2024.
-
تراجع أرباح "سينومي سنترز" الفصلية 52% إلى 185.6 مليون ريالارتفعت الإيرادات بنسبة 1.6% إلى 585.8 مليون ريال في الربع الأول شركات
-
"MBC" تربح 121 مليون ريال في الربع الأول من 2024بلغت إيرادات المجموعة نحو 1.236 مليار ريال شركات
-
اقتصاد اليابان ينكمش 2% في الربع الأول ويعقّد خطط "المركزي"في وقت يتطلع فيه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة اقتصاد