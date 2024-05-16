اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة أكواباور
شعار شركة أكواباور
سوق السعودية

"أكوا باور" تتلقى إشعاراً باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع شعاع للطاقة 3

المرحلة الثالثة شملت إضافة 300 ميغاواط للقدرات الإنتاجية للمشروع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تلقت شركة أكوا باور بتاريخ 15 مايو 2024 م إفادة شركة المشروع باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع شعاع للطاقة 3 والواقع في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن المرحلة الثالثة شملت إضافة 300 ميغاواط لإجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع، وباكتمال التشغيل التجاري لهذه المرحلة وصل المشروع لكامل الطاقة الإنتاجية والبالغة 900 ميغاواط.

وتمتلك أكوا باور حصة قدرها 24% في مشروع شعاع للطاقة 3، ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغل المرحلة الثالثة خلال الربع الثالث من عام 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العدل الأميركية" تكشف: بوينغ لصناعة الطائرات خرقت بنود اتفاق السلامة الأميركي العدل الأميركية" تكشف: بوينغ لصناعة الطائرات خرقت بنود اتفاق السلامة الأميركي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط