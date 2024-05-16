"أكوا باور" تتلقى إشعاراً باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع شعاع للطاقة 3

1 دقيقة للقراءة

تلقت شركة أكوا باور بتاريخ 15 مايو 2024 م إفادة شركة المشروع باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع شعاع للطاقة 3 والواقع في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن المرحلة الثالثة شملت إضافة 300 ميغاواط لإجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع، وباكتمال التشغيل التجاري لهذه المرحلة وصل المشروع لكامل الطاقة الإنتاجية والبالغة 900 ميغاواط.

وتمتلك أكوا باور حصة قدرها 24% في مشروع شعاع للطاقة 3، ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغل المرحلة الثالثة خلال الربع الثالث من عام 2024.