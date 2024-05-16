ارتفاع أرباح "أغذية" الإماراتية 33% إلى 115 مليون درهم في الربع الأول

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ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة أغذية الإماراتية بنسبة 33% إلى 115 مليون درهم.
وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 22% إلى 1.4 مليار درهم، وتأثرت إيرادات الربع الأول من عام 2024 بشكل إيجابي بمبيعات تجارية سلعية لمرة واحدة بقيمة 120 مليون درهم إماراتي في قطاع الأعمال الزراعية. وباستثناء هذا المبلغ لمرة واحدة، ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 12.4% على أساس سنوي.
كما سجلت الشركة تراجعا في تكاليف التمويل بمقدار 47% إلى 16 مليون درهم.
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