"الخريف" ترفع تمويلها من البنك السعودي الأول إلى 749 مليون ريال
بعد زيادة قيمة التمويل بـ 230 مليون ريال
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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، اليوم الخميس، عن زيادة قيمة التمويل الخاص بالتسهيلات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الأول بقيمة 230 مليون ريال.
وقالت "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، إنه بذلك يصبح إجمالي قيمة التسهيلات 748.99 مليون ريال بدلاً من 518.99 مليون ريال.
وأضافت أنه تم زيادة الضمان المقدم مقابل التمويل بموجب سند لأمر بمبلغ 800.1 مليون ريال مع بقاء الشروط الأخرى كما هي.
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