اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة الكابلات السعودية مناسبة
شعار شركة الكابلات السعودية

"الكابلات السعودية": تصويت المساهمين على مقترح التنظيم المالي 6 يونيو المقبل

سيكون التصويت متاحا للمساهمين من الساعة 11 صباحًا وحتّى الساعة 3 مساءً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن موعد التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي في 6 يونيو المقبل في مقر الشركة بالمدينة الصناعية بمحافظة جدة وعن طريق الوسائل الإلكترونية المعدة لذلك.

وقالت إنّه ستعقد إدارة شركة الكابلات السعودية حضوريا تزامنا مع اجتماع إلكتروني يمتد من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا عبر منصة Anymeeting، لتزويد المساهمين بنظرة عامة عن مقترح خطة إعادة التنظيم المالي للشركة والسماح للمساهمين بطرح أسئلتهم المتعلقة بمقترح إجراء إعادة التنظيم المالي.

سيكون التصويت متاحا للمساهمين من الساعة 11 صباحًا وحتّى الساعة 3 مساءً، حيث يمكن المساهمين التصويت حضوريًا أو عبر منصة التصويت الإلكترونية (Anymeeting). مع ملاحظة أنّ رابط Anymeeting سيكون متاحا لحضور الاجتماع الممتدّ من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا وإدلاء المساهمين بأصواتهم من الساعة 11 صباحًا وحتّى الساعة 3 مساء.

تراجع صافي ربح "ذيب للتأجير" 4.3% إلى 40.47 مليون ريال في الربع الأول شركات سوق السعودية تراجع صافي ربح "ذيب للتأجير" 4.3% إلى 40.47 مليون ريال في الربع الأول

كانت "الكابلات السعودية" قد أعلنت في 31 مارس الماضي عن قيام أمين إجراء إعادة التنظيم المالي وليد بن محمد حسين سبحي بإيداع مقترح إجراء إعادة التنظيم للدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة يوم 28 مارس.

وأضافت "بالإشارة إلى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الرابعة في جدة بتاريخ 1445/11/06هـ (الموافق في 14/05/2024م)، قررت الدائرة قبول إيداع مقترح إعادة التنظيم المالي للمدين شركة الكابلات السعودية والمودع من أمين الإجراء وليد بن محمد سبحي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
18 زعيما فقدوا حياتهم على بحوادث طيران قبل رئيس إيران 18 زعيما فقدوا حياتهم على بحوادث طيران قبل رئيس إيران
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط