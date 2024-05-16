"الكابلات السعودية": تصويت المساهمين على مقترح التنظيم المالي 6 يونيو المقبل

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أعلنت شركة الكابلات السعودية عن موعد التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي في 6 يونيو المقبل في مقر الشركة بالمدينة الصناعية بمحافظة جدة وعن طريق الوسائل الإلكترونية المعدة لذلك.

وقالت إنّه ستعقد إدارة شركة الكابلات السعودية حضوريا تزامنا مع اجتماع إلكتروني يمتد من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا عبر منصة Anymeeting، لتزويد المساهمين بنظرة عامة عن مقترح خطة إعادة التنظيم المالي للشركة والسماح للمساهمين بطرح أسئلتهم المتعلقة بمقترح إجراء إعادة التنظيم المالي.

سيكون التصويت متاحا للمساهمين من الساعة 11 صباحًا وحتّى الساعة 3 مساءً، حيث يمكن المساهمين التصويت حضوريًا أو عبر منصة التصويت الإلكترونية (Anymeeting). مع ملاحظة أنّ رابط Anymeeting سيكون متاحا لحضور الاجتماع الممتدّ من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا وإدلاء المساهمين بأصواتهم من الساعة 11 صباحًا وحتّى الساعة 3 مساء.

كانت "الكابلات السعودية" قد أعلنت في 31 مارس الماضي عن قيام أمين إجراء إعادة التنظيم المالي وليد بن محمد حسين سبحي بإيداع مقترح إجراء إعادة التنظيم للدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة يوم 28 مارس.

وأضافت "بالإشارة إلى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الرابعة في جدة بتاريخ 1445/11/06هـ (الموافق في 14/05/2024م)، قررت الدائرة قبول إيداع مقترح إعادة التنظيم المالي للمدين شركة الكابلات السعودية والمودع من أمين الإجراء وليد بن محمد سبحي".