"MBC" تربح 121 مليون ريال في الربع الأول من 2024

دقيقتان للقراءة

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة مجموعة إم بي سي، تسجيل صافي ربح نحو 121.28 مليون ريال في الربع الأول من 2024.

وقالت "MBC"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن صافي الدخل ارتفع نحو ثمانية أضعاف إلى 121 مليون ريال (32 مليون دولار)، وبلغت هوامش صافي الدخل للربع الأول من 2024 نسبة 10% مقارنة بهوامش سلبية بنسبة 2% في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 36% إلى نحو 1.236 مليار ريال (330 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 909 ملايين ريال (241 مليون دولار) في الربع الأول من 2023.

وجاءت الإيرادات مدفوعة بتعافي أداء إيرادات الإعلانات التلفزيوينة ونمو قاعدة المشتركين على منصة "شاهد" خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما بعدما صادف وقوع 10 أيام إضافية من الشهر الفضيل ضمن الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع المماثل من 2023.

وارتفع إجمالي أرباح المجموعة بنسبة 115% على أساس سنوي، إلى 345 مليون ريال (92 مليون دولار).

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC، سام بارنيت، إن أداء المجموعة خلال الربع الأول من العام الحالي، يتماشى مع توقعاتنا لا سيما بعد الأداء القوي للمجموعة في العام الماضي، حيث نمت الإيرادات في قطاعات الأعمال الرئيسية لا سيما منصة "شاهد"، التي حافظت على نمو قاعدة مشتركيها سنة تلوى الأخرى.

وأضاف أن إيرادات الإعلانات شهدت تعافياً ملحوظاً بعد الانخفاض الذي شهدناه مع نهاية العام الماضي جراء الأوضاع الجيوسياسية الصعبة، في جين شهد الموسم الرمضاني زيادة كبيرة في عدد مشتركي منصة "شاهد" بفضل تنوع المحتوى المعروض على المنصة.