"بن داود" توزع 10% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من عام 2023
بواقع 0.1 ريال للسهم واعتبارا من 9 يونيو المقبل
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قرر مجلس إدارة شركة بن داود القابضة بتاريخ 15 مايو الجاري توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023م.
وقالت الشركة فقي بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع 114.3 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح1.143مليار سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.1 ريال.
وتكون الأحقية في توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بالشركة بنهاية تداول يوم الأحد 26 مايو الجاري والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع يوم 9 يونيو 2024.
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