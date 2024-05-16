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شعار شركة سيسكو القابضة
شعار شركة سيسكو القابضة
سوق السعودية

"سيسكو القابضة" تتكبد 21.2 مليون ريال خسائر في الربع الأول

مع ارتفاع التكاليف المباشرة وانخفاض حصتها من أرباح مستثمرة فيها بحقوق الملكية

دبي - العربية.نت
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تكبدت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة "سيسكو القابضة" خسائر صافية بقيمة21.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي ربح بقيمة 19.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيراداتها تراجعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 38.63% إلى 267 مليون ريال تقريبا، مقابل 435 مليون ريال تقريبا في الربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت أن إيرادات الربع الأول باستثناء إيرادات الإنشاءات المحاسبية سجلت زيادة بنسبة 7.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك على ضوء التحسن الشامل في الأعمال في جميع القطاعات.

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وعزت الخسائر إلى الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى انخفاص إجمالي الهامش، حيث بلغ إجمالي الربح للربع الأول من 2024 ما قيمته 132.9 مليون ريال ، أي بزيادة بنسبة 2.9% مقارنة بالربع الأول من السنة المالية 2023. وانخفض إجمالي الهامش إلى ما نسبته 51.6% بمقارنة بنسبة 54.1% نتيجة الزيادة في التكاليف المباشرة على ضوء زيادة الاهلاك والإطفاء بسبب الزيادة في النفقات الرأسمالية خلال الربع الرابع من عام 2023.

وأشارت إلى ارتفاع في تكاليف التشغيل ورسوم التمويل بسبب ارتفاع معدلات أسعار الفائدة، الأمر الذي أثر سلبا على صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما انخفضت حصة الأرباح من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ويرجع بشكل رئيسي إلى صافي خسارة استثنائية غير مكررة بمبلغ 59.2 مليون ريال في شركة توزيع (حصة سيسكو القابضة 29.6 مليون ريال ) بسبب المخصص غير المكرر للتكاليف الإضافية الناشئة عن ثلاثة من مشاريع الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC).

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