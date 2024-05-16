"مايكروسوفت" تطلب من مئات الموظفين في الصين الانتقال للعمل خارج البلاد

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تطلب مايكروسوفت من مئات الموظفين في عمليات الحوسبة السحابية والاستخبارات الاصطناعية في الصين التفكير في النقل خارج البلاد، مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين حول التكنولوجيا الحيوية، خاصة مع فرض واشنط تعرفات إضافية على 18 مليار دولار من السلع الصينية.

جدير بالذكر أن شركات في أميركا الشمالية واصلت عمليات تخفيض موظفين منذ مطلع العام الحالي، والتي كانت قد بدأتها في العام 2023، وذلك في خطوة من جانبها لخفض النفقات على الرغم من التفاؤل بشأن الأداء الاقتصادي خلال العام الحالي 2024.

وتشمل التخفيضات شركات "تسلا" و"أمازون"، "ألفابت" و"إي باي"، و"بيدمونت ليثيوم"، و"وول مارت"، و"Wayfair"، إضافة إلى الكثير من الشركات الأخرى.

وتقلق الشركات من حالة عدم اليقين بشأن موعد تخفيضات الفائدة في أميركا، ومدى إمكانية وصول "الفيدرالي" إلى مستويات تضخم مقبولة عند 2%.