"مبادلة" و"Fortress Management" تستكملان الاستحواذ على 90% من شركة "فورتريس"

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أكملت Fortress management و"مبادلة" عملية الاستحواذ على 90% من أسهم "فورتريس" التي كانت تمتلكها "سوفت بنك".

وتمتلك حاليا Fortress management حصة بنسبة 32% في الشركة مما يعطيها حق تعيين أغلبية المقاعد في مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت أن العرض الذي قدمته شركة مبادلة كابيتال بقيمة 3 مليارات دولار لشراء مجموعة فورتريس إنفستمنت أزال عقبة تنظيمية كبيرة في الولايات المتحدة بعد أن اتفق الطرفان على تنازلات مهمة.

وقالت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وافقت على بيع فورتريس حصة أغلبية إلى مبادلة.

وأوضح تقرير الصحيفة أن الموافقة التنظيمية تأتي في الوقت الذي وافقت فيه مبادلة على السماح لشركة فورتريس بالاحتفاظ بالتكنولوجيا والبيانات في الولايات المتحدة بعد أن تعهدت في وقت سابق بالتنازل عن السيطرة اليومية على المجموعة الاستثمارية، وفقا لـ "رويترز".

وقالت مبادلة في مايو/أيار 2023 إنها ستشتري حصة أغلبية في فورتريس للاستثمار من مجموعة سوفت بنك.

وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك إدارة فورتريس حصة 30% وستمتلك مبادلة النسبة المتبقية.