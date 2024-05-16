نمو أرباح "إي فاينانس" المصرية 64% إلى 462.5 مليون جنيه في الربع الأول

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أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المصرية ارتفاع صافي الربح 64% إلى462.5 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأضافت الشركة المتخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الخميس إن إجمالي إيراداتها المجمعة في تلك الفترة زاد 49.6% إلى 1.1مليار جنيه بفضل الأداء القوي الذي أحرزته جميع الشركات التابعة.

وقالت إن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) واصلت صدارة المساهمة في نمو إجمالي إيرادات المجموعة خلال الفترة المذكورة، بفضل النتائج القوية التي حققها قطاعا إدارة المعاملات وخدمات الحوسبة السحابية. كما ساهمت إيرادات شركات تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية إي كاردز وإي أسواق وخالص وإي نابل في دفع نتائج المجموعة خلال الفترة أيضا وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح البيان أن إيرادات شركة إي فاينانس ارتفعت 43.8% على أساس سنوي لتبلغ مليار جنيه تقريبا، ما يمثل 89% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الأول.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في البيان إن "الانطلاقة المميزة للمجموعة والنتائج القوية التي حققتها خلال الربع الأول من عام 2024 تبشر بقدرة المجموعة على مواصلة مسيرة النمو خلال العام، والمضي قدما في تحقيق أهدافها الاستراتيجية".