تراجع عوائد "مبادلة للاستثمار" 6.6% إلى 99 مليار درهم في 2023

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، اليوم الجمعة، تراجع عوائدها بنسبة 6.6% في عام 2023 لتصل إلى 99 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار)، مقابل 106 مليارات درهم في 2022.

وقالت المجموعة في تقرير الأداء السنوي لعام 2023 إن قيمة أصولها ارتفعت إلى 1.111 تريليون درهم في العام الماضي، من 1.015 تريليون درهم في 2022.

وبحسب التقرير، فقد تراجعت استثمارات المجموعة في العام الماضي إلى 89 مليار درهم، مقارنة مع 107 مليارات في العام الذي سبقه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

بدوره، قال الرئيس المالي للمجموعة كارلوس عبيد إن مبادلة حافظت على محفظة الديون "في وضع مستقر نسبيا من ناحية أسعار الفائدة، مع معدل مديونية يبلغ 10.3% ووضع مالي مرن يتيح لنا مواصلة أعمالنا في هذه المرحلة".