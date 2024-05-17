مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مبادلة مناسبة
شعار شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية
مبادلة للاستثمار

تراجع عوائد "مبادلة للاستثمار" 6.6% إلى 99 مليار درهم في 2023

قيمة أصولها ارتفعت إلى 1.11 تريليون درهم في العام الماضي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، اليوم الجمعة، تراجع عوائدها بنسبة 6.6% في عام 2023 لتصل إلى 99 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار)، مقابل 106 مليارات درهم في 2022.

وقالت المجموعة في تقرير الأداء السنوي لعام 2023 إن قيمة أصولها ارتفعت إلى 1.111 تريليون درهم في العام الماضي، من 1.015 تريليون درهم في 2022.

وبحسب التقرير، فقد تراجعت استثمارات المجموعة في العام الماضي إلى 89 مليار درهم، مقارنة مع 107 مليارات في العام الذي سبقه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ماسك يعلن الانتقال النهائي رسمياً من "تويتر" إلى "إكس دوت كوم" شركات إيلون ماسك ماسك يعلن الانتقال النهائي رسمياً من "تويتر" إلى "إكس دوت كوم"

بدوره، قال الرئيس المالي للمجموعة كارلوس عبيد إن مبادلة حافظت على محفظة الديون "في وضع مستقر نسبيا من ناحية أسعار الفائدة، مع معدل مديونية يبلغ 10.3% ووضع مالي مرن يتيح لنا مواصلة أعمالنا في هذه المرحلة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حمى التسلح تصيب الدول الأوروبية "المسالمة" بعد حرب أوكرانيا حمى التسلح تصيب الدول الأوروبية "المسالمة" بعد حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط