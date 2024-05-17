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شركة "إنجي"
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شركة شحن سيارات كهربائية تابعة لـ"إنجي" الفرنسية تتكبد خسائر فصلية بـ 22 مليون يورو

"EV Box" خسرت 140 مليون يورو العام الماضي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "إنجي" الفرنسية، تسجيل خسائر بـ 22 مليون يورو في الربع الأول على أساس سنوي من عمليات شركة محطات شحن السيارات الكهربائية التابعة لها "EV Box".

وقال المدير المالي للشركة، اليوم الجمعة، إن "EV Box" خسرت 140 مليون يورو العام الماضي، و"تتجه لتسجيل نفس المبلغ تقريباً" في 2024.

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