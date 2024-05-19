أرباح "موبكو" للأسمدة المصرية تقفز 95% إلى 7.6 مليار جنيه بالربع الأول

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قفز صافي ربح شركة "موبكو" للأسمدة المصرية 95% على أساس سنوي إلى 7.6 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري بفضل الزيادة في فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية بمبلغ 5.7 مليار جنيه عن نفس الفترة من 2023.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن مبيعاتها زادت 220% على أساس سنوي إلى 4.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2024.

وأشارت موبكو إلى تسجيل زيادة في ضريبة الدخل بقيمة 1.4 مليار جنيه مقارنة مع الربع الأول من 2023، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

كانت الأرباح الصافية المجمعة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" تراجعت حوالي 5.5% على أساس سنوي إلى 1.25 مليار جنيه تقريبا في الربع الثالث من العام الماضي على الرغم من ارتفاع المبيعات.

وأظهرت القوائم المالية التي نشرتها الشركة على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية حينها، ارتفاع المبيعات إلى 3.8 مليار جنيه تقريبا في الربع الثالث في مقابل حوالي 3.6 مليار قبل عام.

وفي التسعة شهور الأولى من 2023، ارتفعت الأرباح الصافية المجمعة للشركة إلى 5.22 مليار جنيه بالمقارنة مع حوالي 5.09 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.