وحدة تابعة لـ "مبادلة" تتوقع 315 مليون دولار خسائر مرتبطة بقروض"سيغنا" النمساوية

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توقعت شركة المعمورة دايفيرسيفايد هولدنغ - Diversified Global Holding" التابعة لـ "مبادلة للاستثمار" التي تصدر الديون نيابة عن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، خسارة ائتمانية بنحو 315 مليون دولار مرتبطة بقروض صادرة لصالح شركة "سيغنا -Signa" العقارية النمساوية المفلسة حالياً بحسب ما كشفت وكالة "بلومبيرغ".

وكانت "مبادلة" قد قدمت في وقت سابق مطالبات بقيمة 713 مليون يورو من " سيغنا -Signa"ومؤسسها "رينيه بينكو - Rene Benko في غرفة التجارة الدولية.

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، يوم الجمعة الماضي، عن تراجع عوائدها بنسبة 6.6% في عام 2023 لتصل إلى 99 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار)، مقابل 106 مليارات درهم في 2022.

وقالت المجموعة في تقرير الأداء السنوي لعام 2023 إن قيمة أصولها ارتفعت إلى 1.111 تريليون درهم في العام الماضي، من 1.015 تريليون درهم في 2022.