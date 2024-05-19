"جي.بي كوربوريشن" المصرية توسع عملياتها في السوق العراقية

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أعلنت شركة "جي.بي كوربوريشن" المصرية اليوم الأحد عن التوزيع الحصري لعلامتي "جاك" و"فوتون" في العراق من خلال شركتها "جي كيو".

و"جي.بي كوربوريشن" هي المالكة لكل من "جي.بي.أوتو" العاملة في مجال السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا و"جي.بي كابيتال" المقدمة للخدمات المالية غير المصرفية.

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وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن شركة "جي كيو تأسست" في عام 2014 لتوزيع وتسويق المركبات ذات العجلات الثنائية والثلاثية في العراق، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت أن "جي كيو" ستكون وكيلا حصريا في قطاعات سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة مع العلامة التجارية "جاك" والمركبات التجارية مع العلامة التجارية فوتون.

وقالت "جي.بي" في بيانها إن العلامتين التجاريتين من أقوى العلامات التجارية في قطاعاتهما وستسمحان لشركة "جي بي أوتو" باستهداف مجموعات عملاء جديدة في العراق وتقديم منتجات أكثر تنوعا لتلبيه احتياجات مختلفة و مكملة للمنتجات الحالية وزياده حصتها السوقية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي كورب" نادر غبور: يعد السوق العراقي سوقا عالي الإمكانات لشركة "جي بي كورب" مدفوعاً بالتنمية الاقتصادية الشاملة. وسيكون لذلك تأثير مباشر وإيجابي على القوة الشرائية لدى مختلف شرائح السكان.