أرباح"عُمانتل" الفصلية تسجل 40.6 مليون ريال

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قال الرئيس التنفيذي لشركة عُمانتل طلال بن سعيد المعمري، إن إيرادات الشركة بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 728.1 مليون ريال عُماني، لتحقق صافي ربح 40.6 مليون ريال عُماني.

وأشار طلال المعمري إلى أن نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس في المناطق المأهولة بالسكان في سلطنة عمان بلغت 92%، موضحًا أن نسبة رضا المجتمع على الخدمات التي تقدمها الشركة وصلت إلى 75%.

ذكر أن إجمالي قيمة العقود المسندة للشركات المحلية تجاوز 49.5 مليون ريال عُماني منه 5.7 مليون ريال إجمالي المبالغ للأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام 2023 استفادت منها 51 مؤسسة وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأضاف خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الشركة اليوم أنها قامت خلال الفترة الماضية بالدخول في شراكات رئيسة من أجل بناء القدرات الوطنية في مجال الحوسبة السحابية وفي مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتعزيز القيمة التجارية وتسريع وتيرة الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إضافة إلى شراكات لبناء السحابة الوطنية الخاصة بسلطنة عُمان.

ووقعت الشركة خلال الفترة الماضية على اتفاقيتي شراكة مع شركة أمازون لخدمات الإنترنت الأولي تتعلق بمشروع السحابة السيادية من أجل بناء القدرات الوطنية لسلطنة عُمان في مجال الحلول السحابية، والاتفاقية الثانية تتعلق بتدشين سوق تجارية إلكترونية تسهم في إتاحة فرص أعمال ونمو للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية من خلال مساعدتها على التوسع إقليميًّا وعالميًّا.

ولفت إلى أن الشركة وقعت أيضًا اتفاقية مع شركة "غوغل" العالمية لتوفير حلول الحوسبة الطرفية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إضافة إلى اتفاقية أخرى مع شركة "مايكروسوفت" العالمية لتعزيز العروض التجارية وتسريع وتيرة الابتكارات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وشراكة مع شركة "هواوي" العالمية لبناء السحابة الوطنية والتي تم تدشينها في شهر فبراير الماضي.

وأكد الرئيس التنفيذي لعُمانتل أن هذه الشراكات الدولية مدعومة بالحلول التي توفرها الشركات التابعة لعُمانتل وارتباطها الدولي بتعزيز المنظومة التي تسعى إلى بنائها في إطار خططها الاستراتيجية الهادفة إلى الانتقال إلى مزود متكامل للحلول الرقمية للوفاء بجميع احتياجات مشتركيها من الحلول والتقنيات سواء للمؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص إضافة إلى المشتركين الأفراد وتوفيرها تحت مظلة واحدة.