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سلسلة مطاعم "Red Lobster" الأميركية تتقدم بطلب للإفلاس

بعد خسائر حادة بسبب ارتفاع عقود الإيجار وتكاليف العمالة

دبي - العربية.نت
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تقدمت سلسلة مطاعم المأكولات البحرية الأميركية "رد لوبستر - Red lobster"بطلب لإعلان الإفلاس بحسب البند الحادي عشر للحماية من الدائنين.

وتقدمت السلسلة التي يقع مقرها بولاية فلوريدا بطلب إفلاس طوعي لدى محكمة الإفلاس، حيث أدرجت الشركة أصولا تتراوح ما بين مليار وعشرة مليارات دولار والتزامات بنفس القيمة.

يذكر أنه تم تأسيس سلسلة المطاعم الشهيرة في فلوريدا من عام 1968، وعانت مؤخرا خسائر حادة بسبب ارتفاع عقود الإيجار وتكاليف العمالة.

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