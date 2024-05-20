"ألف للتعليم" تعلن نيتها إطلاق طرح عام أولي لحصة 20% بسوق أبوظبي

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أعلنت شركة "ألف للتعليم" القابضة الإماراتية اليوم الاثنين، نيتها طرح 20% من أسهمها، ما يعادل 1.4 مليار سهم، للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتوقعت الشركة في بيان لها أن تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى التي تضم المستثمرين الأفراد والآخرين بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات اعتبارا من 28 مايو/أيار وحتى الرابع من يونيو/حزيران، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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كما توقعت الشركة أيضاً بدء فترة الاكتتاب للشريحة الثانية التي تضم المستثمرين المحترفين اعتبارا من 28 مايو/أيار وحتى الخامس من يونيو/حزيران.

وأشارت إلى أن موعد الإدراج المتوقع في سوق أبوظبي للأوراق المالية هو 12 من يونيو/حزيران.

وتخدم "ألف للتعليم" قطاع رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر بتقنياتها وخدماتها، والتي تشمل منصة تعليمية وتصميم المناهج والتطوير المهني للمعلمين والذكاء الاصطناعي، وفقاً لموقعها على الإنترنت. يخدم حالياً مدارس في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمغرب وإندونيسيا.