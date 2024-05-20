"إيدج" و"فينكانتييري" توقعان عقدا قيمته 400 مليون يورو مع خفر السواحل الإماراتي
العقد هو الأول في شراكة أعلنتها المجموعتان هذا العام
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أعلنت مجموعة فينكانتييري الإيطالية ومجموعة إيدج ومقرها أبوظبي اليوم الاثنين توقيع عقد قيمته 400 مليون يورو مع خفر السواحل الإماراتي، ليكون هذا العقد هو الأول في شراكة أعلنتها المجموعتان هذا العام.
وقالت المجموعتان في بيان إن مشروع (ميسترال) المشترك لبناء السفن سيقدم 10 سفن دوريات بحرية متطورة بطول 51 مترا، والتي ستُبنى في أحواض لبناء السفن في إيطاليا وأبوظبي.
وتأتي هذه الطلبية بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاق "فينكانتييري" و"إيدج" شراكتهما. وتسعى المجموعة الإيطالية إلى زيادة التركيز على القطاع الدفاعي، وهو القطاع الذي يمثل حاليا نحو ربع إيراداتها.
وقال بييرروبيرتو فولجيرو، الرئيس التنفيذي لفينكانتييري: "يعد هذا المشروع المشترك بمنزلة منصة صناعية ذات قيمة كبيرة، والتي ستسمح لنا ليس فقط باغتنام الفرص الناشئة في سوق استراتيجية مثل الإمارات، ولكن أيضا بمواصلة تطوير قدراتنا التجارية".
وأضاف البيان أن المشروع المشترك الذي أُعلن عنه في فبراير/شباط وتمتلك فيه إيدج حصة 51% سيحصل على حقوق رئيسية في الطلبيات من خارج حلف شمال الأطلسي وعدد من الطلبات الاستراتيجية المقدمة من دول أعضاء مختارة في الحلف.
وارتفعت أسهم فينكانتييري 3.2% بحلول الساعة 1245 بتوقيت غرينتش.
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