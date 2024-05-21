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شعار شركة تليفونيكا الأسبانية
شعار شركة تليفونيكا الأسبانية
شركات

إسبانيا تستكمل شراء حصة 10% في "تليفونيكا للاتصالات"

قيمة الصفقة بلغت 2.3 مليار يورو

مدريد - رويترز
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قالت شركة سيبي القابضة المملوكة للدولة في إسبانيا، إن الحكومة استحوذت على حصة 10% في شركة الاتصالات العملاقة "تليفونيكا" كانت قد شرعت في شرائها في ديسمبر/ كانون الأول لموازنة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة مماثلة.

واشترت "سيبي" ما يزيد قليلا على 567 مليون سهم في الشركة الإسبانية بمتوسط سعر 4.0295 يورو (4.38 دولار) للسهم، وأنفقت نحو 2.3 مليار يورو.

وقالت "سيبي" في إفصاح لدى هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية "هذا يختتم تنفيذ عملية الشراء التي أمر بها مجلس الوزراء".

الحكومة الإسبانية تشتري 3% في "تليفونيكا" بقيمة 756 مليون دولار شركات شركات الحكومة الإسبانية تشتري 3% في "تليفونيكا" بقيمة 756 مليون دولار

واستحوذت شركة الاتصالات السعودية على حصة 9.9% في تليفونيكا بقيمة 2.1 مليار يورو في سبتمبر/ أيلول. وتتكون حصتها من 4.9% من أسهم تليفونيكا وأدوات مالية تمنحها 5% أخرى.

وقالت الحكومة إن دخول "سيبي" كان يهدف إلى تحسين استقرار المساهمين في "تليفونيكا" وحماية قدراتها الإستراتيجية لأنها مزود خدمات دفاعية وطرف رائد في قطاع الاتصالات.

وبعد أن وصلت الحكومة إلى حصة 7% في الشركة في الثامن من مايو/ أيار، طلبت الحصول على مقعد في مجلس إدارة شركة "تليفونيكا" واقترحت اسم كارلوس أوكانيا، المسؤول السابق بوزارة الصناعة، لتمثيل مصالح الحكومة.

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